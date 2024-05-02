「粿民女友」粿粿在2022年結婚，同年寶貝女兒小粿醬誕生，2年期間從啦啦隊女孩躍升為幸福人妻、人母，在工作方面也是勇於挑戰各種可能。她近期接下醫美品牌體驗大使，首次挑戰深藍套裝、內搭微辣小可愛，散發兼具知性與性感的氣質美，「這次真的有別以往，照鏡子時會想說：『哇，這是誰？』因為平常比較不會小露性感，也不會把我的瀏海掀起來，這次算是整個大突破。」

她表示，過去給外界印象比較青春洋溢感，現在有了家庭、成為媽媽後，心態與過去相當不同，「覺得媽媽真的很偉大，有很多不同面向，看到這次造型，也覺得自己更成熟一些、少了些稚氣，我也期許自己更成熟、有智慧」。

粿粿對未來演藝事業的規劃充滿想法，「我滿喜歡嘰哩呱啦的講話，希望未來能走可以讓我講話的路、會努力往主持發展」，笑說最好可以更常與老公一起工作，許下「家人一起工作，不管是親子、母嬰，甚至一起代言就更好了」的願望。

粿粿罕見的小露事業線。（品牌提供）

粿粿過去以啦啦隊女孩身份成名，後來在《綜藝玩很大》節目嶄露頭角、2020年起在運動實境節目《全明星運動會》連3季擔任紅隊經理，以活潑甜美的風格深受觀眾喜愛，成為新生代人氣藝人。她和男模出身的演員范姜豐彥在2022年結婚，同年寶貝女兒小粿醬誕生。談到進階到人妻、人母角色，「我覺得就是跟想像中一樣困難，聽說會沒時間、比較沒自由，這部分就真的深刻體會到」。

雖然辛勞，但她沒被生活中的柴米油鹽醬醋茶或尿布、奶瓶淹沒，她很慶幸與老公都有共識要保有個人時間，「我們都深信，我們兩個自己好，整個家庭與小孩才會好」。

母親節將至，粿粿說目前1歲多的小粿醬很會講話，也會叫爸爸媽媽，「最近好像爸爸有教她練習一些『媽媽快樂』的話，比上次更有節日的感覺」。她悉心規劃，未來要如何教導女兒關於美的觀念，「我們女兒其實滿愛吃，我們有時候會害怕，她會不會食量很大，結果體重就一發不可收拾，可是後來覺得，其實現在美的定義很廣，不一定要很瘦」。

她接著表示，「我們希望她以後對自己有自信，如果打扮可以讓她有自信，我們就陪她一起去挑衣服，或是她長大開始會化妝、陪她去買化妝品、保養品，她如果對才藝比較有興趣，只要在某一方面很有自信，其實看起來就會很漂亮、很有自信」。