「直播天后」李明珊（丟丟妹）去年離婚後，將直播品牌讓給前夫，創立新粉絲專頁「樓頂揪樓下」，接著認愛有「台中髮型教父」之稱的髮廊老闆Tommy，愛情事業兩得意。她近日分享從在飲料店打工，到改當直播主的心路歷程，不禁感嘆：「一路走來不容易啊」 。

李明珊表示雙親在菜市場辛苦擺攤維生，從小就教育她要念書才有出息，但由於個性叛逆，為了防止雙親叫她念書，便到住家附近飲料店應徵。儘管成功錄取，時薪一小時僅只有50元，加上每天都做相同工作內容，讓她決定辭職應徵附近的童裝店。一件衣服一百元，她卻能在短短一天創下10-20萬營業額，超強銷售能力讓店長刮目相看，還指派她到分店支援，讓李明珊得意表示：「高中生就是一個超強Sales」 。

之後智慧型手機問世，興起在網路上賣東西的趨勢。當時做幼教月領幾萬薪水的她，不禁開始思考：「一天賺個一、兩千塊，是不是會比上班族一個月還多？」由於家中從事水產業，便把想法告知父親，父親當下覺得提議不錯，主動幫忙介紹廠商，不過前提是要自行出錢，因此三姐弟便各拿5萬創業。她回憶起第一個月是坐在旁邊看爸爸叫賣，隔一個月就是硬著頭皮上陣，人數從一開始的200人逐漸攀升，逐漸闖出事業的一片天 。

不過李明珊去年離婚後，才發現商標不在自己身上，當下心情相當難過。但自家神明提醒「人家是認妳的人，不是認那個名字」，才開始相信粉絲喜歡的是自己，而不是那個名稱。至於會選擇在中部重新出發，主要是小孩有人可以幫忙照顧，強調目前心態就是「做想做的事情」才是最重要的。