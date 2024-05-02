台中市一名33歲鄭姓男子，去年（2023年）底赤裸全身僅穿著外套，露出生殖器在沙鹿休閒景觀步道行走，甚至還脫掉外套，「屌兒啷噹」闖入民宅庭院，全案經台中地檢署偵結，將鄭男依妨害風化起訴，聲請簡易判決，鄭男審訊供稱，裸露生殖器行為乃個人休閒嗜好，法官審酌鄭男坦承犯行，且案發地人煙稀少，所生危害非重，犯公然猥褻罪處拘役20日，可上訴。

沙鹿休閒景觀步道位在國道4號橋下，是許多民眾散步的好去處，不過2023年12月13日晚間8點49分起，突然出現全裸男，僅穿著一件外套，持手電筒巡山，還往都會公園方向前進，途中不時出現猥褻動作，甚至闖入住宅庭院脫掉外套，露出生殖器。

轄區清水分局獲報加強巡邏，在步道往都會公園方向，逮獲33歲鄭姓男子，台中地檢署偵結起訴，聲請簡易判決。法官審酌鄭男不思自重及尊重他人，公然在不特定多數人得以共見共聞之場所，任意裸露生殖器而為猥褻行為，敗壞社會善良風俗，所為實有不該。

法官考量案發時間為晚上，案發地人煙稀少，其所生危害非重；念鄭男犯後已坦承犯行，態度尚可，自承裸露生殖器之行為乃其「個人休閒嗜好」之犯罪動機、目的，及尚屬和平手段、情節，依犯公然猥褻罪，判處鄭男拘役20日，如易科罰金，以1000元折算1日。