46歲女星侯佩岑與老公黃伯俊結婚13年，去年侯佩岑在IG寫下：「離開是為了更好的相遇」，一度引來豪門婚變揣測，但她後來曬出慶生影片否認。相隔5個月，侯佩岑今(2日)再度放閃曬出「老公視角」，可見黃伯俊所拍的照片不是光影、角度怪，就是有點失焦、模糊。侯佩岑則護夫笑說：「攝影師盡力了」。

過去被封為甜心主播的侯佩岑，與黃伯俊生下兩子後，外貌和身材依舊維持得宜。今稍早她曬出3張「黃先生視角」，並下Hashtag說「攝影師盡力了」、「只要您願意幫我拍」、「再模糊都美」、「真實」、「原圖」，久違放閃。網友也留言說：「原相機可以美成這樣」、「兩個人在一起舒服就好，跟美醜無關」、「拍得挺好的，先生視角盡是美」、「侯主播的幸福日常」。

侯佩岑與黃伯俊結婚13年。（圖／中時資料照）

去年因侯佩岑的發文，一度被質疑是否婚姻觸礁，她澄清：「這句話在說的是斷捨離，因為你的衣櫥要整理斷捨離，才能掛新的衣服」。但也坦言自己的婚姻跟一般人一樣，偶爾也會有狀況，但要有大智慧處理問題。而先前夫妻倆跟林月雲一起上實境秀《婆婆和媽媽2》引發許多話題，侯佩岑除了不捨媽媽被罵，也還原自己遭批評是控制狂的主因，是因為黃伯俊首次上節目，想讓老公做出適合的反應，侯佩岑才頻頻做出不一樣的試探，而黃伯俊私下也表示心疼老婆且自責。

侯佩岑上月出席活動，表示未來會花比較多時間在工作上。（圖／中時資料照）

上月侯佩岑到上海出席活動，凍齡美貌引來討論，她也表示會逐步回到工作，因為大兒子將滿10歲，「我希望孩子能看見，媽媽在熱愛的領域裡閃閃發光」，未來願意多方面嘗試，老公也支持她去做喜歡的事，「他（黃伯俊）讓我有一種放心的安全感，他常鼓勵我，告訴我沒關係。不要那麼有壓力，常說『你已經很好了』，他擁有我沒有的鬆弛感」。