中華演藝總工會前理事長康凱（本名陳桓浩）112年9月15日在中華演藝總工會進行業務交接，離開時帶走有證書字樣的物品，被L姓員工阻止，雙方發生肢體動作。康凱被控出手掐L姓職員脖子，再以揮拳、腳踢、推其撞牆等方式攻擊對方，致L姓員工致頭部鈍傷、頸部挫傷、下背和骨盆及右側大腿挫傷等傷害，經台北地檢署偵辦後，將康凱依傷害及恐嚇罪嫌起訴。

康凱2日緊急出面回應：「是他阻擋我進電梯，不讓我走，我只有用手挪開他脖子，這是防備動作，我是常務理事，他是我員工，算是他老闆，怎麼會打他呢？」

康凱表示，對方本來還要他賠償10萬，「但我又沒做錯事，我已經請律師寫答辯狀，要打官司打到底，把後面指使他的人拉出來！」至於被控恐嚇對方？「當然是說氣話，意思是可以弄掉他的工作，我是警告他不是要恐嚇他」。

他強調只是要拿走寫有自己名字的東西，結果對方阻擋他不讓他進電梯，他僅出手挪開對方，其他動作都沒有，並質疑他當下為何不去驗傷，「我沒打他的地方，怎麼會受傷？如果我打他他不反抗嗎？ 為什麼我沒受傷？」一再強調，自己已經78歲，對方才30多歲，真要打，怎麼可能打得過對方。