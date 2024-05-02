每年5月15日是全國學生安全日，台中市教育局每月派員會同警察、監理單位執行學生交通車聯合查核工作，去年共稽查94次，攔查補習班交通車為52車次，不合格率32％。市議員楊典忠表示，台中市共2900多家補習班，稽查比例僅百分之3，實在太寬鬆，恐有放任補習班業者違規之嫌，要求市府加強稽查頻率。

台中市議會2日進行教育文化業務質詢，市議員楊典忠指出，很多學生放學後會去課後輔導，搭的是安親班或補習班車輛，依據《學生交通車管理辦法》的地方主管機關是市府，並規定補習班學生交通車應報教育局備查且車齡不得超過10年，備查車輛應登錄在教育部系統上，主管機關也要定期進行使用情形檢查。

據教育局資料，教育局每月派員會同警察、監理單位執行學生交通車聯合查核工作，2021年稽查59次，攔查補習班交通車24車次，違規23車次，不合格率95％，2022年稽查93次，攔查補習班交通車54車次，違規31車次，不合格率57％，2023年稽查94次，攔查補習班交通車52車次，違規17車次，不合格率32％。

楊典忠指出，台中短期補習班家數約2900家，登錄學生交通車僅74家，究竟多少家沒依法登錄？而每年聯合稽查次數不到100次，攔查車輛才50多輛，補習班稽查比例過低，業者抱持僥倖心態，市府恐有放任業者違規之嫌；市議員鄭功進則說，針對一再違規補習班業者，應嚴格要求改善。

教育局長蔣偉民表示，目前教育局負責稽查人員僅4人，以目視方式針對有問題車輛進行稽查作業，所以台中市學生交通車不合格率比較高，從統計數字來看，市府的稽查、攔查次數都有增加，後續將視業務人力分配狀況提高稽查次數，確保學生交通車行車安全。針對違規與再違規業者，會嚴格稽查或加重罰則。

副市長鄭照新指出，中央有整體規定，但必須強調學生安全是最重要的，對於民間業者的違規交通車問題，市府會逐年增加稽查輛能，也會加強稽查。