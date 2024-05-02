高齡異位性皮膚炎患者脊椎骨折風險增8.5倍，中榮針對該族群，即日起推出免費進行「智骨篩」骨質精準預測，加照1張胸部X光即可精準預測骨質疏鬆風險。（潘虹恩攝）

異位性皮膚炎是惱人的過敏疾病，嚴重時更會影響日常工作、社交。近日台中榮總研究發現，高齡異位性皮膚炎患者脊椎骨折發生風險是一般長者的8.5倍，值得留意與預防；針對高齡異位性皮膚炎患者，中榮即日起免費進行「智骨篩」骨質精準預測，加照1張胸部X光即可精準預測骨質疏鬆風險。

台中榮總2日舉辦記者會分享研究成果，過敏免疫風濕科主治醫師譚國棟指出，回溯分析中榮的骨質密度資料庫，找出50名高齡異位性皮膚炎病人與386名對照組，發現追蹤兩年後，異位性皮膚炎患者的脊椎骨折發生風險竟然是一般高齡長輩的8.5倍，提醒醫師與病人多加留意。

譚國棟表示，國際上55歲以上銀髮族異位性皮膚炎的盛行率有將近1％，台灣已步入超高齡社會，後續的共病更是值得注意的議題。許多研究指出罹患嚴重異位性皮膚炎的病人易合併憂鬱焦慮等精神疾病，而免疫風濕科的病人由於慢性發炎性疾病及用藥緣故，會增加骨質疏鬆的風險，因此早期偵測骨質疏鬆風險並及早治療有其必要性。

台中榮總過敏免疫風濕科主治醫師譚國棟（左二）等人2日舉辦記者會分享研究成果，發現高齡異位性皮膚炎患者脊椎骨折發生風險是一般長者的8.5倍，值得留意與預防。（台中榮總提供／潘虹恩台中傳真）

60歲林先生有異位性皮膚炎約10年病史，發作時身體多處皮膚癢疹影響生活品質，幸治療後病情獲得控制。日前經由智骨篩篩檢骨質疏鬆，發現骨密度T值為-2.8，罹患骨質疏鬆症，讓他大驚「好意外！」，目前服用鈣片及維生素Ｄ治療。

譚國棟說，骨密度T值小於或等於-2.5就能判定為骨質疏鬆。過去採標準骨質密度檢測儀，不僅部分民眾需自費，且需耗時15至30分鐘才能完成，中榮骨科部去年底與宏碁智醫攜手研發「智骨篩」（VeriOsteo OP®），藉由1張胸部X光影像即可於30秒內快速檢測民眾是否為骨質疏鬆症之高風險病人，且準確率近9成。

台中榮總表示，中榮免疫風濕科即日起針對高齡異位性皮膚炎患者免費進行「智骨篩」骨質精準預測，僅加照1張胸部X光即可精準預測是否有骨質疏鬆風險。

此外，中榮過敏免疫風濕科開全國之先河，成立成人型異位性皮膚炎世代追蹤，除了每3個月定期由疾病個管師評估全身皮膚病灶嚴重度，同時針對病人最在意的搔癢與睡眠品質進行評估，再結合銀髮族所擔心的骨折風險亦可透過台中榮總「智骨篩」追蹤並提前接受治療，全面照護民眾健康。