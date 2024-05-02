新竹市巨城購物中心停車場傳出登記證已過期1年卻未更新，對此，市府交通處表示，巨城停車場登記證於2022年4月到期，經市府查核已違反停車場法，已於今年1月開罰並限期改善；巨城表示，目前仍在作業中，會盡速取得變更使用執照。

巨城是新竹人最常逛街的百貨之一，每逢連假或周年慶期間，停車場經常是大排長龍且一位難求。但有民眾向媒體投訴，巨城購物中心停車塔登記證已過期超過1年未更新，卻還持續向消費者收費，質疑主管機關包庇縱容。

對此，市府交通處說明，巨城停車場登記證於2022年4月到期，經市府查核已違反《停車場法》，依《停車場法》第37條未領得停車場登記證營業，得處以3000元以上、15000元以下罰鍰，故市府依法於2024年1月17日以最高罰鍰開罰15000元，並限期2月17日前改善，惟業者目前仍未改善，市府將再依該法開罰，並持續督促限期業者改善。

巨城購物中心表示，停車場營業登記證確實在2022年4月18日屆滿，即向新竹市府交通處申請換證作業；並在2023年8月辦理「變更使用執照」以符合相關規定，迄今仍作業中。