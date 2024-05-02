SBL裕隆對球員涉打假球、簽賭案，被控違反運動彩券發行條例、加重詐欺、賭博等罪，目前僅柯旻豪一人遭羈押，日前開庭他請求法官給予交保，並願意支付50萬元作為擔保，士林地院2日裁定，認柯旻豪犯罪嫌疑重大，有勾串證之虞，延押2個月，並禁止接見通信。

前裕隆對球員吳季穎去年被控簽賭、打假球，檢方起訴15人，其中10人為球員，已陸續開庭，被告均承認有簽賭下注，但否認刑責有期徒刑10年以上運彩條例，而目前唯一在押的球員柯旻豪，則是將簽賭責任都推給吳季穎，並稱「他沒有關，為什麼我要被關」。

其餘球員均遭球團解僱，包括吳季穎、吳祐任、周暐宸、顏聞佐、邱忠博、陳品銓、黃鉉閔、李其恩、外籍球員斑霸等人。上次開庭，公訴檢察官則以，目前還有被告翁嘉鴻遭通緝，並以柯旻豪位居主導角色，建請法院延長羈押。

法院認為，柯旻豪否認打假球，依卷內資料，柯旻豪犯罪嫌疑重大，考量柯旻豪在準備程序時的正數，與其他球員說詞不同，有調查的必要，足認有勾串證之虞，有羈押的必要，裁定延押。