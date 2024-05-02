全美大學挺巴、反戰學運風潮持續延燒，哥倫比亞大學占領大樓的抗議人士遭強制清場，加州大學洛杉磯分校（UCLA）發生正反兩派人士衝突，校園衝突激化，美國總統拜登一周來保持沉默，專家評論反戰示威將成為拜登爭取連任的累贅，他持續保持沉默也將讓選情更危險。

1日加州大學洛杉磯分校（UCLA）挺巴與反學運人士爆發衝突。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、《華盛頓郵報》（Washington Post）、美聯社報導，全美各大學挺巴、反戰學運愈趨激化，拜登已經一周未親自對此發表評論，他4月22日最後一次評論時譴責「反猶太抗議活動」、以及「那些不了解巴勒斯坦人發生什麼事的人」，此後他便迴避和抗議有關的提問，轉由發言人或書面聲明代答。

昨（1）日不斷被記者追問的白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，拜登「正在密切監控情勢」，稱部分抗議人士的行為已經越線，「強行占領建築不是和平的」。

紐約市警察4月30日深夜進入哥倫比亞大學清場。

拜登本人對校園衝突隻字未提反而引發關注，共和黨籍美國聯邦眾議員強生（Mike Johnson）1日直接點名：「我們需要美國總統對這個議題發表談話，並表態這是錯誤的，現在大學校園內發生的事是錯誤的。」

競選對手川普也藉機大酸：「拜登必須做點什麼，拜登應該要是我們國家的聲音，但肯定不是很大的聲音，反而是沒有人聽見的聲音。」

川普昨日繼續酸：「激進極端分子及極右派煽動人士正在擾亂大學校園…但卻沒看到拜登，他什麼都還沒說。」

圖為加州大學洛杉磯分校（UCLA）反學運人士1日試圖拆除挺巴紮營人士設置的路障。（圖／路透社）

《華盛頓郵報》資深政治記者布雷克（Aaron Blake）撰文分析，隨著抗議行動變得更加不穩定，加上其他民主黨人士也開始出聲，這對拜登來說是「危險的」。

他評論拜登在這些衝突中極其謹慎的態度受到關注，原因顯然是，這起事件在政治上對他來說是困難的，民眾情緒高漲，民主黨內對以色列、巴勒斯坦的支持各占一半，部分民主黨人私下也承認不願對此表達太多意見。

圖為1日晚間UCLA挺巴人士與警方對峙。（圖／路透社）

不過布雷克認為，拜登的沉默愈來愈受到矚目，甚至持續不了多久，部分原因在於緊張情勢及動盪升溫，另一個重要原因在於，黨內同事發表了更有力的評論，愈來愈多民主黨人不在乎選邊站，轉而反對校園學運。

例如嚴厲譴責以色列政府的參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer），昨日便砲轟部分抗議人士「犯罪」，要求嚴懲。

布雷克評論，拜登謹慎、不選邊站具有一定潛在價值，但如果不利用自己的總統職位來引導重要議題的論述，反而任由情勢惡化、紛歧根深蒂固，將帶來真正的危險，他擔憂恐影響2024年的政治。

圖為UCLA校內挺巴紮營人士。（圖／路透社）

另外英國《衛報》（The Gaurdian）記者加巴特（Adam Gabbatt）分析，拜登及民主黨對以色列的政策引發全美數千名學生抗議，恐影響年輕人投給拜登的意願，進一步損害他連任的機會，尤其拜登在好幾個搖擺州都落後川普，他絕對不能失去年輕選民。

加巴特引述賓州大學（University of Pennsylvania）教育史教授齊默曼（Jonathan Zimmerman）指出，拜登的真正威脅是受過大學教育的年輕選民不投給他，齊默曼認為，參與抗議的大學生本來就不會投給川普，因此不會對川普構成危險，最大的威脅在於這些學生決定不投票。

另外有鑒於川普基本盤的忠誠度，以及有跡象顯示，拜登應對加薩問題的方式已經讓他失去部分選民，最終投票率可能是他11月能否勝出的關鍵。