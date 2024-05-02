台灣網紅Tiny Lu（胎尼）2月底證實，將以藝名「田井虹」在日本AV界出道，處女作是《台灣天使》。但因與片商合作不順利，作品至今未上架，被不少網友批評。對此，胎尼無奈地回應，自嘲身為「斂財台女」，不可能自毀財路。

胎尼1日透過IG上傳一張只穿內衣的辣照，下方卻有人文不對題，留言：「之前出道根本是來騙新聞流量的吧，到底要上架沒？」對此，胎尼無奈地回：「我也是很想知道為什麼公司不上，否則上架了應該才能騙更多？」

胎尼否認騙流量，稱是公司不上架片子。（圖／IG@tiny219__）

該網友要胎尼主動跟公司洽談，而不是只會在社群嗆聲，胎尼哭笑不得地回：「那也要公司會回應啊，你怎麼這麼可愛」。她也在IG限時動態針對此事回應：「我比你們更想知道好嗎？斂財台女怎麼可能自毀財路，等之後若有收到片酬再發布聲明了，目前只能請大家去問片商，我自己也沒頭緒。」

胎尼回應作品未上架的爭議。（圖／IG@tiny219__）

胎尼還表示，曾想過要再改藝名重新出道，但自嘲：「怎麼會有人需要出道兩次勒？」事實上，胎尼正式出道前，AV達人「一劍浣春秋」就在部落格playno1透露，胎尼跟片商合作不順暢，但沒有多說細節，將發言權留給胎尼自己去說明。

而胎尼曾控訴片商販售她不願意公開的內容，且2023年11月拍攝完畢後，到現在都沒收到片酬，讓她覺得超不被尊重。