南崁高中以辦學多元適性聞名，除普通班外，還設有音樂班、美術班、體育班。而體育班更培育合球、手球、壘球、射擊等重點項目的運動菁英，因部分學生來自外鄉鎮清寒家庭，為參加晨練和放學後的訓練，需要於學校附近住宿，學校每年都特別為這些清寒學生籌措住宿費使其安心就學，桃園市不動產開發商業同業公會拋磚引玉捐贈10萬元，協助學生的住宿補貼。

桃園市不動產開發商業同業公會理事長劉守禮表示，作為社會的一份子，支持教育是他們的責任，也很高興能夠幫助南崁高中的學生，更期待能利用此次的贊助活動能拋磚引玉，讓更多企業來加入支持學校的行列，期許學校能培育更多優秀的人才為企業所用，貢獻社會，成為一個良善的循環。

南崁高中校長陳家祥表示，感謝桃園市不動產開發商業同業公會的慷慨捐款給這些清寒學生的住宿費，確保他們能夠不受經濟困境的影響，專心投入學業與運動訓練，南崁高中合球隊今年榮獲協會盃U17歲組全國冠軍，6月底將代表台灣到荷蘭參加世界盃合球賽，而手球隊也榮獲全國台中盃亞軍，7月將代表台灣到斯洛維尼亞比賽。然而，因政府補助款不足，學校正積極籌措出國比賽經費，期待更多企業能夠共襄盛舉，一起來協助南崁高中合球隊和手球隊。