桃園市內壢地區人口增長，市府興建元生社福館打造2層樓建築，1樓為老人文康中心及日照中心，2樓則是中原里及興華里市民活動中心，原定去年底完工卻延宕。中壢區公所表示，該工程已於今年4月完工，目前著手驗收程序，預計8月取得使用執照、10月送水送電，並移交市府社會局接管使用。

中壢區公所徵詢地方意見，興建內壢地區第2座社福館元生社福館，1樓為老人文康中心及日照中心，2樓則是中原里及興華里市民活動中心，成為複合式社福館。其中日照中心預計每日同時段可提供30人日間照顧，提供輕度失智失能長者臨托服務；而老人文康中心及市民活動中心完成後，在地長者或里民可在此上各式課程，各里也可發展班隊活動，讓長者享有更多的使用空間。

該工程2022年12月開工，原預計去年底完工卻延宕，中壢區公所表示，因後續擴充增加室內外地坪、牆面、天花板以及戶外景觀、電梯、緊急求救設備等，以至於工期增加，該工程目前已經完工正辦理驗收作業，未來將移交市府社會局接管使用。

由於元生公園在每年4月紫藤花盛開，元生社福館設計斜坡式階梯，未來可供民眾在此欣賞紫藤花，也因為該工程讓公園內綠地縮減，中壢區公所也說，已保留既有大樹、紫藤花架及公園散步路線，社福館啟用後將開放建築物2樓屋頂平台，將公園場域及散步動線立體化。