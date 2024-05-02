賽事模特兒除髮型創意十足，造型也很吸睛。（建國科大提供／孫英哲彰化傳真）

第3屆Barber's master competition男士理髮大師對決大賽，今天在彰化市建國科技大學登場，來自全台逾百名理髮師同場競技，透過精湛技法展現今夏最時尚的男士髮型，以及天馬行空的精采創意，讓人看得目不暇給。

本屆理髮大師對決共有5項競賽，分為「美式拉線」、「復古經典油頭」、「男士流行時尚」、「快速漸層」、「新秀挑戰」，各組冠軍獎金2萬元，最佳造型獎者可獲理髮店代言合約1年，最佳創意獎可免費參加國際髮型設計大賽。今年104名參賽選手除了來自全台，還有香港的參賽者。

建國科大校長江金山指出，台灣的男士理髮業已發展成為多元、創新和高度競爭的國際產業，許多理髮師和店家致力於研究開發更新器材和技術，以滿足不同消費者的需求。該校美容系秉持初心，舉辦第3屆Barber's master competition 男士理髮大師對決，提供設計師們展現創作之平台。

這項賽事歷屆都競爭激烈，每1名參賽者都拿出壓箱絕活，展現精湛技法及過人創意，高手過招的場面讓人看得大呼過癮，也讓現場觀摩的學生收穫良多。

賽事裁判長王家駒表示，各組賽事設計重點略有不同，其中美式拉線組重點在於漸層拉線、創意性、整體視覺風格；復古經典油頭組限時30分鐘，重點在於兩側、後部頭髮服貼、頂部區有圓形方形三角形等3種。

男士流行時尚組重點在於創意性、技術性、整體設計，剪裁落髮至少3公分；快速漸層組重點在於兩側與後下擺漸層綿密度、乾淨度、外輪廓銳利度；新秀挑戰組評分重點在剪裁設計、整體美感及造型效果。