特斯拉在「一體化壓鑄」技術上一直領先群雄，此先進技術採用數千噸的合模壓力以鑄造龐大的車底結構。
路透去年9月獨家報導，消息人士透露特斯拉當時開發一款最新的小型電動車平台，採用單一結構產出車體底部，這項遠大的目標有助於大幅簡化製造程序以及縮減成本。
但消息人士稱，特斯拉已停止這項計畫，傾向採取更成熟的的方式，將車輛底部分為三部分鑄造。該車廠最近推出的2款新車—Model Y跨界休旅車以及Cybertruck皮卡車，都是採用此類作法。
路透引述知情人士說法指出，特斯拉先前野心勃勃投入的「一體化壓鑄」（Gigacasting）創新技術，如今決定放棄這項先進製造程序，再次凸顯這家電動車大廠因銷售下滑以及市場競爭加劇而必須撙節開銷。
特斯拉在「一體化壓鑄」技術上一直領先群雄，此先進技術採用數千噸的合模壓力以鑄造龐大的車底結構。
路透去年9月獨家報導，消息人士透露特斯拉當時開發一款最新的小型電動車平台，採用單一結構產出車體底部，這項遠大的目標有助於大幅簡化製造程序以及縮減成本。
但消息人士稱，特斯拉已停止這項計畫，傾向採取更成熟的的方式，將車輛底部分為三部分鑄造。該車廠最近推出的2款新車—Model Y跨界休旅車以及Cybertruck皮卡車，都是採用此類作法。
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