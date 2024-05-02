特斯拉在「一體化壓鑄」技術上一直領先群雄，此先進技術採用數千噸的合模壓力以鑄造龐大的車底結構。

路透去年9月獨家報導，消息人士透露特斯拉當時開發一款最新的小型電動車平台，採用單一結構產出車體底部，這項遠大的目標有助於大幅簡化製造程序以及縮減成本。

但消息人士稱，特斯拉已停止這項計畫，傾向採取更成熟的的方式，將車輛底部分為三部分鑄造。該車廠最近推出的2款新車—Model Y跨界休旅車以及Cybertruck皮卡車，都是採用此類作法。