朱宇謀、李維維、徐瑋吟（鮪魚）近日在沈玉琳、佩甄主持的緯來《甄心分享小琳鐺》，暢談失眠問題。朱宇謀透露，他曾因接演八點檔，壓力太大一天只睡3小時，導致在片場斷片，吃助眠藥後狀況更糟，曾在半夜夢遊起來煮菜。

朱宇謀說，他當時接拍八點檔，很多時候都是前一天才收到劇本，巨大的背台詞壓力，讓他曾經連續三個月一天都只睡3小時。他說，有次拍戲他直接在現場斷片，以為當下在擎天崗，清醒後發現四機的攝影師對他大喊「宇謀、宇謀」。

徐瑋吟（左起）、朱宇謀、李維維分享失眠問題。（緯來提供）

他為了此事特別去看身心科，拿了助眠的藥，沒想到吃下去更可怕，他睡到半夜起來煮菜，直到隔天清醒後發現廚房杯盤狼藉，當下一點都想不起前一晚發生什麼事。直到他查看寵物攝影機才發現他竟然還切菜、削皮，一些很細節的動作都做出來，簡直像個大廚。他也提到，因為他有握著東西睡覺的怪僻，那時候卻常發現自己醒來時被棉被繞頸，讓他深感自己離好睡的境界太遠。