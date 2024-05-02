吃麵是很多外食族選擇，但若為健康、避免發胖，該選湯麵或乾麵？對此，營養師夏子雯表示，建議選有湯的寬麵，因為乾麵的麵體會沾很多油脂，而湯的細麵又會比湯的寬麵，麵體接觸油脂面積大，因此，選湯的寬麵會相對健康。

夏子雯上「醫師好辣」節目中指出，有些人的早餐是鐵板麵，這真的「很NG」、「很地雷」，因為鐵板麵要加很多油去炒，它的醬包一包就有3公克的鹽包，又油又鹹，吃了一早就讓人血糖衝高，容易頭暈。

夏子雯說，若想到外面吃麵，有乾麵、湯的細麵與湯的寬麵3種可選擇，基於健康、不想變胖理由，會建議選湯的寬麵，乾麵的麵體，不管是寬麵或細麵，都會裹很多油，吃下肚、油也全吃進肚。

夏子雯說，至於湯的細麵，因為麵的接觸油脂面積，會比湯的寬麵更大，細麵一拉起來，連帶連湯裡面油脂也帶上來，在同樣重量下，湯寬麵接觸油脂的面積，會比湯細麵會少一點。

不過，人總會有時總要偶爾吃湯麵，偶爾吃乾麵，換換口味。夏子雯建議以下3點吃麵小撇步。

■點乾麵：搭配青菜蛋花湯，但外面的湯鈉很多，吃料不喝湯最好。

■點湯麵、羹麵、鍋燒意麵：同樣是吃料，湯喝一半或不喝湯較佳，尤其是鍋燒意麵，麵體是炸的，油都泡在湯裡，最好完全不喝湯。

■點餛飩麵：麵多澱粉也多，建議加點魯蛋、燙青菜、豆干，這樣除了吃澱粉外，也有吃到蛋白質與蔬菜。