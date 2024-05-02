陳建州（黑人）自去年捲入性騷風波後，顯少出現在大眾視野，與大牙（周宜霈）的官司也尚未結束；今（2）日迎來47歲生日的他，將所有願望都留給家人，同時希望上天可以保佑奶奶、媽媽和妹妹Vicky身體的健康。

陳建州今（2）日在社群上傳四代同堂的合影，文中寫下今年的生日願望「全部都留給家人，希望我奶奶、媽媽還有妹妹的健康狀況都能得到上帝的祝福！現在生日的願望真的只希望全家人都平安健康～也祝福我所有的好友們都一切平安」最後他也感謝大家一路以來的陪伴與支持。

事實上，陳建州去年5月透露妹妹Vicky生重病，更提到妹妹正在等待器官移植機會，當時他在社群發文透露，自己不僅將妹妹載到家中，還背她上樓，讓妹妹相當害羞：「這是什麼畫面，我現在54公斤，謝謝」但妹妹事後也在社群寫下：「誰能陪你最後一哩路，珍惜身邊的人，珍惜生命」。

不過，近期妹妹因擠痘造成蜂窩性組織炎，住院七天，因細菌跑到血液，併發菌血症，「再晚一步我就會變成敗血症，讓她直言「這是一場災難，痘痘千萬別亂擠」。

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