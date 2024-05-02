在少子化衝擊下，私立學校經營愈來愈困難，為提高個人或營利事業捐款給私立學校的意願，行政院今天通過教育部所提《私校法》第62條修正草案，透過興學基金會指定與非指定捐款予學校法人或學校者，可全數作為列舉扣除額或列為費用或損失。

目前對公立學校的捐贈，適用《所得稅法》對政府捐贈的規定，得全數作為列舉扣除額或列為費用或損失。但對私立學校的捐贈，所得稅法明定個人列舉扣除額不超過綜合所得總額20％，營利事業列為當年度費用或損失不超過所得額10％。

現行《私校法》第62條也規定，透過財團法人私立學校興學基金會「指定」捐款者，僅能按個人之捐款不超過綜合所得總額50％，營利事業之捐款不超過所得總額25％，作為列舉扣除額或列為費用或損失之比率。

因此，指定捐款予私立學校者，當年度可作為列舉扣除額或列為費用或損失之比率上限，個人為綜合所得總額70％，營利事業則為所得總額35％。但透過興學基金會且「未指定」捐款予特定學校法人或學校者，得比照捐贈公立學校，全數作為列舉扣除額或列為費用或損失。

在少子化趨勢下，私校經營愈來愈困難，加上漲學費很困難，而法律對於個人或營利事業均款給私校又有很多限制，私校覺得受到不公平對待，之前就不斷要求教育部可以放寬捐款規定。

教育部因此提出修正《私校法》第62條，有兩個重點：一、個人及營利事業透過興學基金會對學校法人或私立學校之捐款，於申報當年度所得稅時，皆可全數作為列舉扣除額或列為費用或損失；二、將會同財政部修訂「財團法人私立學校興學基金會組織運作及基金管理辦法」，增強興學基金會財務監管功能。行政院院會今天也通過教育部所提的這項修正草案。

教育部表示，未來如經立法院審議通過，將可提高大額捐款意願，也符合捐款者對學校認同感，協助私立學校籌措更多財源，以健全學校發展，並提供學生更高品質的學習環境。此外，興學基金會之董事會成員包含教育部、財政部、行政院主計總處等，透過興學基金會把關捐款使用的情形，提高其監督密度。