很多人都有喝咖啡的習慣，雖其被證實能為健康帶來許多好處，但對於睡眠的影響卻不容忽視。對此，復健科醫師王思恒引述研究指出，咖啡因對睡眠的影響層面相當廣泛，包括睡眠時間、睡眠效率、入睡時間、深層睡眠，以及增加睡眠中斷、淺層睡眠，並建議睡前9小時就不要再碰咖啡。

醫師王思恒在個人粉專分享一篇2023年發表於《睡眠醫學評論》（Sleep Medicine Reviews）的研究，其以系統性文獻回顧及統合分析方法，分析包含24項研究，欲探討咖啡對睡眠的影響。研究顯示，喝咖啡會使睡眠時間減少45分鐘、睡眠效率減少7％、入睡時間減少9％、深層睡眠減少11分鐘；另外，睡眠中斷增加12分鐘、淺層睡眠增加6分鐘。

該研究提到，越接近就寢時間，攝取的咖啡因劑量越大，總睡眠時間減少越多。並建議，為了避免總睡眠時間減少，睡前9小時不應喝咖啡。

不過，該研究也有研究限制，由於調查對象主要是健康成年人，並著重於低至中度習慣性咖啡因消費者，因此最終結果可能無法推廣到其他族群，包括青少年、65歲以上長者、未接觸過咖啡因或習慣性咖啡因攝取量較高者。