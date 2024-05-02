金門尚義機場今日上午發生首起竊盜案，一名高雄籍戴姓男子，趁四下無人偷取他人購買之特產，全案將依竊盜罪移送法辦。(圖／航警提供)

金門尚義機場今(2)日上午發生首起竊盜案，上午8點多一名年約50歲的高雄籍戴姓男子，見民眾短暫離座位時，趁四下無人偷取他人購買之肉粽獨自大快朵頤一番，吃完後意猶未盡，連金門特產也一起順手牽羊，經民眾報案後，航警調閱監視器畫面依嫌犯特徵於機場外停車場發現戴男，遂通報線上警力到場圍捕將其緝捕到案，全案將依竊盜罪移送法辦。

金門機場航警所表示，今日上午8時50分許受理何姓民眾報案指稱，其於上午7時30分至金門機場候補搭機，於等候空檔時將所購買之金門牛肉乾4包、果乾2包等特產置放於座位區，短暫離開返回後卻發現該所購之特產不翼而飛，遂至航警所報案。

後經航警所員警調閱監視器畫面追查發現係遭1名著白衣男子竊取，其於監視器畫面上顯示係刻意竊取，遂立即將受理遺失物提升為竊盜案；經通報線上執行警力及航站各駐站單位全面依特徵搜尋該竊嫌，終於上午9時25分於機場外第一停車場內發現戴姓竊嫌，遂通報線上警力到場圍捕緝捕到案，並於所攜之行李內蒐扣至報案人遭竊之名產。

金門航空站主任洪念慈接獲通報後極為重視，擔憂可能還有其他民眾亦會遭受隨機竊取財物案件，立即指示航警所應動員查緝該竊嫌以確保候機旅客之財物，並指示航警應加強巡場、維護民眾之財物安全，全力遏止犯罪，另配合定期廣播向民眾宣導財不離身，不予竊賊有竊取之空間。