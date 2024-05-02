民眾黨主席、前台北市長柯文哲因北士科、京華城案爭議遭疑涉犯貪汙，北檢今（2）日將柯列為「他字案」被告。前柯文哲Line官方帳號管理員吳靜怡（Grace Woo）指出，柯文哲應該要被民眾黨中央停權，引發民眾黨發言人吳怡萱反嗆要開除黨籍。吳靜怡則指出若民眾黨沒有緊急召開中評會，將被列為被告的黨員柯文哲停權，就是違背自己的廉政準則，且她當時是因說「柯文哲跟財團走的很近」才被黨員檢舉，現在的事證已能還她清白，若吳怡萱再威脅要開除黨籍，她會提起民事訴訟。

對於吳怡靜認為，新竹市長高虹安涉貪被起訴，民眾黨裁決高虹安確定無罪前暫停黨權，京華城、北士科兩案柯文哲皆被列被告，是不是要比照辦理，民眾黨發言人吳怡萱今回嗆，「她上次已經因為傷害黨的言論被停權，我想現在應該可以送中評會看看是不是要開除」。

吳靜怡今（2）日下午也在政論節目《狠狠抖內幕》表示，敬告吳怡萱，依據台灣民眾黨的廉政準則，「若黨員涉犯《貪污治罪條例》經檢察機關起訴者，應予暫停黨權以上之處分」，這都有憑有據，如果民眾黨沒有緊急召開中評會，對被列為兩案被告的黨員柯文哲予以停權，那民眾黨就已經違反自己的廉政準則。

吳靜怡也指出，吳怡萱應該要就柯文哲的案件回答，不要把周邊的人牽扯進來，而且回去看她被停權的案由，是有黨員檢舉她說「柯文哲跟財團走的很近」，那民眾黨反而應該恢復她的黨權，因為現在的事證可以證明，柯文哲確實跟財團走得非常近，當初說她傷害黨員柯文哲，現在已經還她清白。

吳靜怡直言，若吳怡萱再威脅說要開除黨籍，「敬告民眾黨這位黨工，你已經違反內政部《政黨法》裡面的組織條例，本人就會提起民事訴訟，要求民眾黨提出為甚麼本人要被開除黨籍的事證」，另外就社團法人的法規上，如果黨主席柯文哲被停權，為維持政黨運作，民眾黨要在一個月內啟動黨主席補選，票選出新的代理黨主席，勸民眾黨趕快去做該做的事，而且她就算不是黨員，也會支持民眾黨立委黃國昌競選黨主席。