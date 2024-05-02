一名男子抱怨薪資不高，卻要繳2萬元的所得稅，氣得在網路發文抱怨，文章吸引一票網友關注，不少人表示，台灣人要繳的所得稅和其他國家相比已經很低，也有少部分人感嘆，月薪過低，以至於不用繳稅，甚至還有人喊說「窮到要退稅」。

原PO昨（1）日於《Dcard》指出，月收入不高、年收入未破百萬的情況下，所得稅要繳2萬元，認為即便是年薪百萬的族群，也不需要繳這麼高的所得稅，直呼很誇張，質疑所得稅制有問題。

文章上線，網友皆表示，每個人的所得稅制標準都一樣，且台灣的所得稅和其他國家相比，已經很低，建議他申報扶養親屬，可以節稅。

留言中也有一名年收百萬的網友，針對原PO說的年收百萬不必繳這麼高稅金一事表示，他要繳的所得稅金額高達7萬多；其他人則是無奈向原PO喊話，「等你收入和我一樣低，就能免稅了」、「窮到退稅的我」、「我工作10年還沒繳過稅」等。