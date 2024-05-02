美國波音737 MAX客機事故頻發，但揭發公司弊端的人下場似乎都很慘，繼先前一名吹哨者疑似輕生身亡後，又爆出另一名舉報者因感染驟然病逝。

《西雅圖時報》（Seattle Times）報導，45歲的狄恩（Joshua Dean）曾在波音供應商勢必銳品管稽核人員，他曾出面踢爆737 MAX系列生產流程缺陷，沒想到平常身體健康的他，2週前因呼吸困難問題住院，後來發現細菌感染，併發器官衰竭，最終在上月30日宣告不治。

狄恩2019年進入勢必銳，隔年發生新冠疫情被裁員，2021年5月以品管稽核員身分回鍋公司，隔年10月揭露技師在737 MAX機尾壓力艙壁鑽孔不當，但向上級反映後公司卻未採取任何行動，他還因此丟掉工作。

此前，波音前員工巴內特（John Barnett）離奇陳屍車上，由於他2019年踢爆787夢幻客機生產流程出現重大瑕疵，原定今年3月16日出庭作證，卻在幾天前被發現疑似輕生身亡，讓外界懷疑他的死並不單純。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

張老師專線：1980