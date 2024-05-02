嘉義市議員郭定緯今天詢問有家長直闖某學校找學生言語霸凌問題的示意圖。（嘉義市議會網站提供／廖素慧翻攝）

嘉義市議員郭定緯今（2）日爆料今年3月間有家長因孩子在網路發生爭吵，竟帶人直衝學校找學生興師問罪，校園門禁鬆散，放任外人直闖，安全堪憂，市府教育處長郭添財表示，確有需要改進，已要求學校及保全落實校外人士不得進人校園的安全機制。

郭定緯指出，3月間某學校A學生與他校B學生在網路上有口角，隔天B生的家長撂人衝到A生的學校找A生，並在學務處破口大罵A生，以致A生身心受創，害怕上學。

郭定緯說，不論2名學生為何起糾紛，學校放任家長直接闖進校園對學生興師問罪，更何況不是該校家長，是不同校的家長，顯示校方門禁不嚴謹，竟讓陌生人入校，甚至出言霸凌學生，教育處、學校都有責任落實校安管理。

郭添財表示，1至4月疑似校園霸凌事件已通報10多件，都審慎處理，3月間發生的這間學校坦認有疏忽，校園安全管理機制上確實需要再改進。

據了解，此案是某國中1年級學生與某國小6年級學生原就讀同一所國小，是學姐妹關係，因在網路社群意見相左而爭吵，小6生的家長帶人到某國中表明家長身分，並表示要找A生問事情，學校放行。

校方表示，學校對此案確有疏失，當天因未及時連絡到A生的家長到校，而由老師陪同A生在學務處與B生的家長見面，也有失當之處，要向A生及其家長道歉，事後已檢討，將會加強 門禁管理、學生糾紛事務的處理，目前A生正常到校上課，雙方家長也由第三方協調和解事宜。

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