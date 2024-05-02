Red Bull M.E.O.應援全台最大電競巡迴賽事《Garena傳說對決》城市賽，號召全台頂尖電競好手及實況主參戰挑戰全服最強稱號，首戰將於5月日台北場揭開序幕。為了帶給傳說玩家更多遊戲樂趣，即日起至7月10日，玩家們只要在各大超商及量販店購買Red Bull 即有機會抽取聯名表情貼及特效、永久造型等超值好禮，隨機派送、只送不賣。Red Bull 給玩家一對翅膀，在即將到來的北中南城市巡迴賽大展身手。詳細活動資訊：https://www.redbull.com/tw-zh/events/meo-tw

Red Bull M.E.O.應援《Garena傳說對決》官方主辦的大型巡迴賽事－傳說城市賽，邀請各大城市玩家齊聚一堂，爭奪各大城市冠軍的最高榮耀。凡報名參賽即可獲得「魔法水晶X3、邦尼荒誕劇場（七天體驗卡）、調皮的埃羅表情（三天）」虛寶，而區域賽報名前 1,000 名，即可在現場報到時，獲得Red Bull 與《傳說對決》獨家聯名耳機包乙個。高雄場與台中場將陸續公布報名時間、場次資訊，敬請期待。

為了帶來玩家更多組隊的趣味與變化，Red Bull攜手《傳說對決》祭出抽獎活動，讓玩家們即有機會獲得獨家虛寶。即日起玩家們於各大超商及量販店購買任一罐Red Bull，並上傳發票至Red Bull LINE 官方帳號，即可獲得1組活動獎項序號，於LINE上累積登錄3點即可再得1組活動獎項序號。每筆序號限兌換1次，序號數量有限，送完為止。

Red Bull 夥伴閃電狼電競隊搶先體驗表示，「這次新推出的聯名表情貼真的超貼切，對戰時使用真的會有種給隊友一對翅膀的鼓勵！」

本次獎項豐富除了復刻去年廣受玩家喜愛的全系列特效擊殺、回城、加速及角色頭像框外，今年不只聯名推出法師「薇菈」、戰士「弗洛倫」的表情貼，6月14日後更推出全家FamilyMart限定款輔助系萌角「芽芽」的表情貼，甚至還有機會獲得永久稀世造型，包含超高人氣的「花嫁物語 - 堇」、「末日天啟 - 蘿兒」、「血煞破陣箭 - 勇」，內行的玩家們千萬不可錯過。發票張張有獎，稀有造型隨機抽出，送完為止。