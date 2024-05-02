台中市長盧秀燕30日赴潮港城出席台中市商業促進會會員大會暨龍春饗宴，她表示，市府致力推動各項軌道交通、經濟建設完善產業發展環境，盼磁吸更多人口移入，共創繁榮的經濟環境。（中市府提供／潘虹恩台中傳真）

台中有12項經濟指標奪下六都第一，台中市商業促進會30日於潮港城舉辦會員大會暨龍春饗宴，台中市長盧秀燕到場感謝商界共同拚經濟。她並表示，市府致力推動各項軌道交通、經濟建設完善產業發展環境，盼磁吸更多人口移入，讓經濟動能增溫，共創繁榮的經濟環境。

盧秀燕表示，商促會作為協助政府和業者的橋梁，在面對經濟環境變動時，全力協助企業會員面對各項挑戰，因為大家的貢獻，讓台中的經濟蒸蒸日上。台中共12項經濟指標奪下六都第一，相關軟硬體指標市府持續努力中，包括國際會展中心現在正進行內裝作業，預計明年底完工營運；西側的展館則加碼做會展中心的二期，屆時東西側加起來即是全國最大會展中心，提供商業界、工業界、農業界等更好的會展場地。

盧秀燕補充，對於勞資雙方的和諧及媒合，市府會繼續努力，再次感謝商業界及各方長期以來對市府的指導和幫忙，市府定會始終如一，保持謙虛和善的態度，繼續為市民家人努力。經發局也表示，商促會理事長楊澄源任內帶領企業會員深耕在地，率先至中興大學超EMBA企業領袖班、博士班進修，串接產官學研各方資源，疫情期間拋磚引玉捐贈正壓檢疫亭，落實企業社會責任，市府表達感謝與肯定。

經發局說明，台中共計12項經濟指標奪下六都第一，其中台中商業登記家數成長5364家，成長率4.21％；商業登記資本額成長11.83億元，成長率5％；公司登記家數成長3956家，成長率3.48％；公司登記資本額成長率5.82％，皆位居第一，顯見商業登記與公司登記均蓬勃成長。此外，台中是製造業重鎮，投資台灣3大方案截至今年3月底，台中家數已達297家，占全國約20％，維持六都第一，彰顯產業政策有效帶動經濟正向循環。

經發局說表示，今年度將借鏡新加坡熱賣會活動經驗，規畫新穎行銷策略，吸引外國遊客方案，讓更多外國遊客參加台中購物節，開啟台中消費觀光產業，並透過2025年會展中心的營運，舉辦國際性展覽及會議論壇，以達展銷最大效益，「前店後廠」優勢，提升在地產業的國際能見度，帶動人潮與商機進入台中。