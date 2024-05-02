AI技術快速發展，為追求時效與資訊發布，台中市警局再次成為全國警政領頭羊，引進AI警政新時代，導入「生成式AI ChatGPT平台」，全面提升新聞稿撰寫的品質與效率，透過即時提供媒體所需，讓民眾可以即時掌握最正確的第一手新聞資訊。

為確保落實AI技術，台中市警局相關單位在2個月內完成規劃與人員訓練，目前各外勤單位已有80名警員完成AI平台基礎使用，以及進階操作新聞稿撰寫訓練，由於AI平台生成新聞稿可以輸入簡單的案況及人、事、時、地、物後，在不到1分鐘的時間內生成高達400至800字的新聞稿，並可以反覆修正，直至生成內容符合精確的要求，未來所轄各單位將利用此AI平台發布新聞稿。

台中市警局表示，為將AI技術普及至各單位，成為日常警政新聞發布工作的一部分，3個月推廣期間，各分局等單位均配置1組帳號使用，初步估計，引入AI技術後，新聞稿的撰寫效率提升了60％，並降低了人工錯誤率。相較於以往傳統撰寫新聞稿的方式，現在能夠更快速、精確回應媒體和社會大眾對警政資訊的需求。

中市警局長李文章表示，此項創新不僅侷限於新聞稿撰寫，而是一個開端，未來將持續探索AI技術，如何更廣泛的應用在警政工作，從治安、交通到為民服務，AI的融入預期將大幅提升警政執行效率，並確保訊息的精確性與時效。

李文章強調，在推進AI科技創新的同時，也需嚴格遵守個人隱私與資料保護的法律規範，在確實控管風險情況下，運用AI提升警政效能。

李文章指出，台中市已經是一座幸福宜居城市，市警局未來將持續致力將AI創新技術，運用並導入各類警務工作，並隨時評估效益滾動式修正，期待能夠大幅提昇服務品質與效能，而達到「警政工作全面智能化」的目標，同時更確保全體市民能夠享有更安全的生活環境。