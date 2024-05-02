彰化縣大村鄉雙倫事業廢棄物掩埋場開發案，今天（2日）舉行環境影響公開說明會，因地方民眾憂心影響水源及山坡地保育，有民意代表及數百民眾到場抗議，整個說明會在現場人士不斷高喊抗議聲中進行，大會主席多次要求抗議民眾退出會場，引發民眾不滿情緒，整場說明會在歷時約2個小時結束。

雙倫工程有限公司在10年前向彰化縣農會承租大村鄉新埤子頭段109-1、109-2、115、116、117、117-1等6筆土地，從事一般事業廢棄物掩埋場之開發，計畫面積為15.14公頃，該開發案在今年1月召開「彰化縣環境影響評估委員會審查會議」，全案進入第二階段環境影響評估審查，依環評法規定，在今日召開公開說明會。

彰化縣大村鄉雙倫事業廢棄物掩埋場開發案，今日舉行環境影響公開說明會，因地方民眾憂心影響水源及山坡地保育，有民意代表及數百民眾到場抗議。（葉靜美攝）

彰化縣大村鄉雙倫事業廢棄物掩埋場開發案，全案進入第二階段環境影響評估審查，依環評法規定，業者在今日召開公開說明會。（葉靜美攝）

會中，大村鄉長賴志銘、大村農會理事長黃正盛等人發言時強調，尊重地方意見，反對掩埋場開發，並要求業者 應加強與縣府、地方溝通；由於整場說明會抗議聲不斷，大會主席黃勝發多次要求抗議民眾退出會場，也引發現場民眾不滿，高聲回嗆拒絕設置掩埋場。

因居民憂心掩埋場汙水恐汙染周邊員林鎮、花壇鄉、埔心鄉、秀水鄉等30萬居民飲水、灌溉水，在地的平和村長賴居林氣憤表示，此處為山坡地，位處水源頭，質疑是否適合開發為垃圾掩埋場，未來若地下水遭掩埋場汙水滲透汙染，除影響周邊居民居民飲水及灌溉鎮用水，更將影響大村鄉最知名的葡萄生產及行銷，為了有安全的飲用水，一定要站出來反對。

彰化縣議員李成濟表示，雙倫事業廢棄物掩埋場及日興土石方堆置場，都設置在南方寮坑，開發位置都在水源區，花壇鄉及大村鄉的自來水都是抽地下水再處理，一旦水源被汙染是萬劫不復生態浩劫，影響巨大，業者卻至今才召說明會，根本就只是過水會議。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英說，從環保局資料顯示107-111年間彰化縣一般事業廢棄物處理量(公噸) 委託或共同處理量數量是逐年遞減，111年為6萬962公噸，此案規劃的申請處理高達10萬噸以上，強調彰化處理消化量能已經很充裕，雙倫掩埋場這開發案根本就不該開發。

彰化環保局表示，該開發案已於本年1月召開「彰化縣環境影響評估委員會審查會議」，全案進入更嚴謹的第二階段環境影響評估審查，依環評法規定，應於編制環評書件前召開公開說明會，若民眾或團體有疑慮可到場表達意見，或於說明會後15日內向開發單位提出書面意見。

環保局說，依規定雙倫公司應充分蒐集民眾團體意見，並將紀錄納入民眾意見、回應說明內容、民眾對於說明會程序進行中聲明異議及主席對異議之處理，納入第二階段環境影響評估報告書初稿進行實質審查。縣府後續將邀集相關機關、團體、學者、專家及居民代表界定評估範疇，確認應進行環境影響評估之項目及決定調查及評定之方法，納入該開發案後續環境影響評估審查參酌資訊。