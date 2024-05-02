中華電第1季合併營收為549.4億元，較去年同期增加1.4%；營業淨利為119.1億元，減少2.2%；EBITDA為218.2億元，較去年同期減少1.1%；歸屬於母公司業主之淨利為93.9億元，減少2.6%；每股盈餘1.21元；營業淨利、EBITDA及歸屬於母公司業主之淨利皆超越財測目標。

董事長郭水義表示，中華電以第一季的強勁表現邁入2024年，由於公司策略有效執行及團隊的優秀表現，第一季整體營收創2017年以來同期新高，稅前淨利排除一次性政府補助收入影響後，則為2016年以來同期最高；同時，中華電強勁的成長動能，持續推升在台灣行動市場的行動服務營收市占率及客戶數市占率，第一季分別達40.4％與37.7％，在新的三家競爭格局中，持續擴大市場領先。

郭水義進一步指出，中華電將持續投資於AI基礎設施，提升營運效益與服務品質，以利在AI帶動的轉型浪潮之中，獲取更多的商機。同時，中華電也將持續致力於豐富影視事業內容及數位生態圈，以因應客戶多元的影視內容需求，並持續提升使用者體驗。

總經理林昭陽表示，中華電第一季個人與家庭事業群因行動服務營收受惠於客戶升級5G、月租型客戶數成長與漫遊營收增加而持續年成長，推升整體營收；此外，三網飆配方案客戶數較上季成長23.3%，消費資安服務客戶數年成長17%，持續貢獻營收成長。企業客戶事業群在排除去年認列一次性政府補償收入後，營收亦呈現年增趨勢；其中，大數據服務營收因智慧能源專案帶動，年增率高達71.6%。國際電信事業群在第一季的表現同樣優異，受惠於海外ICT專案需求不斷增加，營收及稅前淨利年增率分別為13.3%及23.5%，皆達雙位數成長。

截至2024年3月底，中華電行動電話客戶數為1,323萬，較去年同期增加4.1%。第1季整體行動服務營收為166.4億元，較去年同期成長5.1%；行動090月租型ARPU為554元，較去年同期增加3.4%。