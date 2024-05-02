2024「TRE台北國際成人展」即將於8月9日至11日在南港展覽館隆重開展，首波卡司邀請到AV天后河北彩伽和「神之巨乳」小宵虎南，讓老司機們集體暴動。主辦單位再揭曉第二波重量級名單，請到「王牌女優」紗倉真菜和「小隻馬女神」七澤米亞助陣，並預告她們將聯袂現身5月30日的記者會。

紗倉真菜是SOD當家王牌AV女優，更是日本AV界第一才女，2011年出道的她擁有藝人、歌手、作家等多重身份，都表現優異讓老司機們凍未條。她近期喜訊連連，不僅發行了第二本寫真集，第四部小說更入圍了第21回本屋大賞，有腦又有顏值的致命吸引力無人能及。

紗倉真菜是被譽為有腦又有顏一線女優。（TRE提供）

擁有F級好身材的她，過去曾大方公開自己的拍片行事曆，「一天連啪三場」的馬拉松式行程驚呆所有人。粉絲心疼她從下午1點半開工後要「啪」到深夜11點才能收工，而這份「啪啪啪行程表」也突顯出AV女優不為人知的敬業付出。

紗倉真菜睽違7年再度造訪台灣，首先祭出「性福之旅」暖身，要先透過性愛講座，造福台灣廣大情侶和女性粉絲。她化身「性愛導師」為台粉解惑，8月再空降TRE台北國際成人展，讓老司機們一解相思之情。

而鄉民最愛的「小隻馬女神」七澤米亞過去來台參加公開活動，大方分享身為超級動漫迷的她因為身高145公分，總是能輕鬆變身各種可愛的動漫人物。同時她也大方坦承享受性愛、喜歡嘗試不同體位，超高可塑性讓鐵粉對她總是充滿遐想。

最近的她剛拍完最新的AV作品，預告自己服裝主題是「水之妖精」，還在IG發文放上噴水小海豚。為了迎接夏天到來，她也將換上造型比基尼，出席一年一度的泳裝盛事「近代麻雀水着祭」，相信在今年的TRE台北國際成人展上，能讓台灣粉絲熱血沸騰。