3月13日在台中市撞死矽品工程師，還在一旁叼菸的41歲李姓男子，遭檢方依過失致死罪偵辦後已30萬交保。未料隔月9日與與謝姓女友爭吵後，遭女友潑灑汽油焚燒，造成全身68%燒燙傷，搶救5天仍不治。台中地檢署偵結後，因李男已死亡，予以不起訴。

據了解，李男為毒品調驗人口，3個月13日凌晨6時許，駕車行經西區忠明南路與五權五街口，追撞停等紅燈的陳姓矽品工程師，推行超過20公尺，造成陳姓騎士傷重送醫搶救不治，李男竟在肇事現場叼菸閒晃後隨即人間蒸發，事後警方聯繫也拒不到案，翌日警方持拘票將其拘提到案，依過失致死罪送辦，事後遭檢方諭令30萬交保。

未料，台中市警局第六分局在4月9日上午8點50分獲報，西屯區大聖街1戶民宅發生火警，迅速到場查看，發現係情侶感情糾紛縱火，謝姓女子手部燒燙傷，李姓男子全身燒燙傷、意識清楚，李男母親也遭波及燒傷，謝女與李母送中國附醫，李男送台中榮總。

鄰居指出，李男與謝女為情侶關係，當天上午李男發現機車沒油，請謝女購買汽油，不料謝女提著1桶汽油返回李男住處，見李男卻帶著1名女子返家，兩人當場發生爭執，醋勁大發的謝女，憤而以汽油潑灑李男後引發火勢，造成謝女與出面勸阻的李母也遭烈焰波及。

警方清查後，才發現李姓男子，就是涉及撞死矽品工程師的叼菸男。台中地檢署依刑事訴訟法被告死亡者，應為不起訴處分，偵查終結予以李男不起訴。

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