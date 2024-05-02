2024年台中媽祖國際文化觀光節壓軸活動「迎媽祖HOT陣頭」，將於5日周日於港區藝術中心熱鬧登場，台中市文化局2日舉行記者會指出，活動當天「手作紙箱神偶」的參與者穿戴成品，在港區藝術中心園區周邊進行遶境，除讓傳統廟會文化能跨世代傳承，另帶著天上聖母的祝福，祈願國泰家安，風調雨順。

記者會開場由九天民俗技藝團帶來精彩表演，並亮相採用紙箱製作的「神偶」；今年主題「藝童遶境」，由九天民俗技藝團、奇巧劇團，及大肚山同仁堂國術獅藝館共同為大小朋友打造，融合正宗傳統文化活動及現代劇場演出的精彩活動，並結合親子共作交流成長精神。

接著「手作紙箱神偶」由專業講師指導20組家庭，利用廢棄紙箱製作台灣廟會及遶境活動中常見的大神尪仔，新奇有趣的課程，一開放報名就已額滿，其製作的神偶將在當天活動開始前，先在港區藝術中心周邊遶境遊行，也歡迎沒參加手作的孩子自製道具一同加入。

文化局主任祕書蕭靜萍表示，今年「迎媽祖HOT陣頭藝童遶境」活動，邀請曾獲「TAIWAN TOP」的奇巧劇團，帶來《空空戒戒木偶奇遇記》表演，及創立40周年、保留傳統舞法的大肚山同仁堂國際獅藝館，併精進時代技術結合潮流，演出精彩的「台灣獅」將傳統的廟會陣頭文化發揚光大，盼在地扎根。

港區藝術中心指出，當天活動除了別開生面的遊行遶境及精彩的藝文演出，現場民眾還可參加「擲聖茭」兌換送限量宣導品，而政風單位亦共襄盛舉，設置「守護台中 邁向幸福」廉政宣導攤位，規畫廉潔宣導有獎徵答及小朋友的廉政彈珠台，強化民眾及親子對廉政的認識。