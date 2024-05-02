新冠肺炎肆虐時期，不時會傳出施打COVID-19疫苗後發生不良反應甚至死亡的新聞。國民黨立委廖偉翔、民眾黨立委陳昭姿2日與接種疫苗死亡案的劉姓女子家屬舉行記者會，就台北高等行政判決，點出衛福部預防接種受害救濟審議小組的審議程序缺乏透明度、過程荒腔走板，兩小時就審議90案，平均每案僅有80秒的討論時間，根本視人命如同兒戲。「根本是草菅人命」。

根據判決書內容，劉姓女子在2022年4月6日於新竹縣竹北市衛生所接種第3劑新冠疫苗「莫德納」(即Mode rna，下稱系爭疫苗)，接種後出現頭痛、嘔吐等不適症狀，於翌日死亡。家屬於12日申請受害救濟，經審議小組同年11月10日審議結果， 以該案依病歷資料記載及臨床表現等研判，其死因與潛在疾病有關，認定個案症狀與接種系爭疫苗無關，決議不予救濟。家屬提行政訴願被駁回後，憤而提起本件行政訴訟。

台北高等行政法院檢視相關卷證後，認定審議小組第191次會議出席簽到之情形，顯示有多名委員因請假或有外務無法全程與會，則該次會議最終鑑定之結論，是否確經絕大多數之委員實質參與討論所形成之「共識決」，已非無疑。因此判命被告應依本判決之法律見解對於原告作成決定，併予附帶撤銷訴願決定及原處分。

廖偉翔指出，此判決書揭露三項重大問題，首先疾管署不僅會議錄音不公開，原檔更只保留一個月，訴訟程序還沒走完、錄音就先刪除，不僅嚴重缺乏透明度，更有「滅證」的嫌疑，會議記錄中更沒有留下任何討論過程、而是只有「審議結果」，甚至疫苗審議小組也沒有對紀錄留存有相關規定，根本就是「沒紀錄、沒錄音、沒規定」的黑箱三無會議。

此外，廖偉翔痛批，VICP的審議過程荒腔走板、流於形式，短短2小時就處理90案，平均每案僅有80秒的討論時間，80秒就決定一個人的死因並作出不予補償的決策，根本視人命如同兒戲。律師翁伊吟補充，審議小組審議過程存在許多重大瑕疵，有22位委員或專家參與線上會議，但卻有18位未完整參與，甚至有僅出席21分鐘、44分鐘的情形。

翁伊吟另指出，2位鑑定委員出具的鑑定報告，內容竟然是參照檢察官的解剖報告，但檢察官的解剖報告並非是認定死因，而是用來確認是否為他殺；更重要的是，解剖報告內容稱劉君有家族性高血壓病史，這句話是家屬在調查筆錄中的陳述，並非是任何醫學證明或是有相關的病史書證資料，結果鑑定委員竟然整個照抄，這樣的鑑定報告根本毫無公信，更被行政法院重重打臉。

廖偉翔強調，從整份判決書可以看出疾管署以及VICP委員有多麽黑箱、亂搞，原來官方是用堪比「黑箱流水線」的方式處理補償事宜，所謂的專家學者審議方式更是毫無專業可言，還不如用擲筊的方式還更快更準，與其浪費車馬費給這些專家學者，還要浪費訴訟費善後，還不如把錢都補償給受難者家屬，才是真正善用政府與社會資源。

陳昭姿說，VICP為何會認為盧先生妻子去世是高血壓引起的？心室肥大有很多種可能，因壓力引起、因其他因素引起、浸潤型心肌病變，這麼多原因都應該去排除。

受害者家屬盧先生說，他的妻子打完疫苗不適便離世，一家四口生活的支柱，莫名其妙就這樣沒有了生命，希望衛福部能夠給予合理補償。她太太身體健康，平常都會和孩子去爬山、打羽球，誰知道打了疫苗第二天就出事，對他們家來說要如何承受？也希望立委可以為其他家屬繼續聲援。