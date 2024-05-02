「雲林縣整合式長照附高齡友善旅宿康養樂活基地」面積約1公頃。（雲林縣府提供）

「雲林縣整合式長照附高齡友善旅宿康養樂活基地」周邊相關環境。（雲林縣府提供）

雲林將出現第一座長照飯店！雲林縣府今（2日）上網招標「雲林縣整合式長照附高齡友善旅宿康養樂活基地興建營運移轉案」，基地位於虎尾高鐵站旁。縣府計畫處長李明岳表示，初衷是提供雲林縣長者有一個飯店等級復能的生活空間，預計6年內蓋300床，2026年底前先完成100床營運。

「雲林縣整合式長照附高齡友善旅宿康養樂活基地興建營運移轉案」是一個促進民間參與公共建設案，基地位於虎尾鎮大學段274地號，面積約1公頃，由縣府與財政部國有財產署合作，廠商興建、營運期50年，估計投資金額需10億元以上。

李明岳表示，雲林縣高齡化速度快，為實現老有所終的理想，張縣長率縣府團隊參訪知名養老村，拍板在虎尾高鐵特定區打造一個復能、養護的短期住宿空間，讓有長照需求者有度假一般放鬆的養老場域。

他說，很多老人家排斥住養老院是因瀰漫藥水味、死氣沉沉，此處飯店式長照住宿空間就像住進飯店一樣，目標是成為一個共生宅，長輩仍可以實現專長，例如教英語換住宿；服務人員須有護理背景，為長者做智慧監控，也協助養成正確生活習慣，長者恢復健康時可回家，房價約每月4萬元。

李明岳指出，基地擇於高鐵特定區是因「國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心」、臺大雲林分院虎尾醫院二期在附近，未來此一樂活基地將與高齡福址研究中心在大數據上合作。

本案2日起正式公告，至7月30日截止，今年9月將與得標集團簽約，6年內可分期興建300床，2026年底前必須先完成100床。據了解，本案吸引至少2個以上國內外長照機構關注。