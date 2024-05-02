本次CROWN皇家版特別導入了DRS(Dynamic Rear Steering)後輪主動轉向系統，此項配備即使於豪華品牌車款中也並非常見，身為TOYOTA首台搭載此項配備的車款，再次展現CROWN品牌旗艦的實力。DRS後輪主動轉向系統藉由與VDIM車輛動態整合管理系統完美結合，提供精準的後輪轉向角度調整，賦予駕駛者更加靈活且穩定的操控體驗。在貴族版部份，新增雨滴感應雨刷，為駕駛者在惡劣天氣下提供更安全、更便利的視野。除此以外，兩個等級皆導入了無線充電座，只需將支援無線充電的手機放置於充電座上，即可輕鬆充電，帶來更加便利的移動生活。

CROWN在車艙設計方面同樣精益求精。全車運用「全席頭等艙」理念鋪陳，旨在提升乘坐舒適度。本次改款於車側門飾板新增軟皮材質，車艙飾板則改為深灰色鋼琴烤漆材質。在TOYOTA CROWN中，本次全車系新增「靜謐灰」，是TOYOTA團隊歷經無數次嘗試及研究所開發出的全新色澤。