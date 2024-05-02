聯新醫療團隊籌畫，安寧病房內舉辦婚禮，完成癌末婦人心願。（聯新國際醫院提供／呂筱蟬桃園傳真）

一位廖姓婦人為肺癌末期患者，目前居住在聯新國際醫院接受安寧緩和治療她最大心願就是看到小女兒結婚，院方得知後，趁她與老公結婚50周年之際，在病房內辦了別出心裁的婚禮，不只歡慶她的結婚周年，小女兒與交往多年的男友也在病房內舉辦訂婚儀式，完成婦人的心願。

廖姓婦人咳嗽超過5個月，看遍住家鄰近診所仍不見好轉，今年2月底轉至聯新國際醫院醫治，胸腔內科主治醫師陳政昕安排相關檢查，才診斷出轉移性肺癌，合併多處轉移，她在得知病情及預後不佳後坦然面對，表達願意接受安寧緩和治療。

居服員張姵柃協助照顧廖姓婦人，常常煮愛吃的粥、菜瓜蛤蠣湯給她吃，然而讓她最感到遺憾的，是小女兒與交往多年的男友尚未完成婚姻大事，希望在有生之年能參加女兒的婚禮，但因身體狀況不佳，可能無法完成心願。經醫療團隊持續與家屬討論、策畫後，決定籌辦這場婚禮。

在相關人員的籌畫之下，廖姓婦人與老公在病房內舉辦結婚50周年派對，以及小女兒的文定之喜，廖姓婦人身穿大紅衣，一整天精神特別好，聯新國際醫院院長許詩典也特別來祝賀老夫妻金婚，胸腔內科主治醫師陳政昕與醫療團隊、親朋好友共同見證訂婚儀式，病房裡一日兩場婚禮，溫馨感人。

陳政昕表示，安寧緩和療護不應儘限於安寧病房，聯新國際醫院「安寧共同照護」，即是以原醫療照護團隊與安寧緩和醫師、個管師攜手合作的模式，治療疾病本身帶給病人身體上的不適，減輕病人心靈上的壓力，並盡力協助病患圓滿心願，讓病人與家屬道謝、道歉、道愛及道別，減少餘生遺憾，也讓家屬體認生命意義與價值。