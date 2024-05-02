新竹劉小姐接種新冠疫苗後死亡，因為衛福部判定不予救濟，家屬告上法院，衛福部敗訴遭判須救濟。然遭衛福部打槍無法獲得救濟的案例，不只劉小姐一人，受害者委任律師翁伊吟表示，光她手上就還有10幾件正在訴訟，最年輕才26歲。翁指出，衛福部審議小組就兩招，一是以特定醫學文獻指稱患者狀況與疫苗無關；二則是冠上患者有潛在慢性疾病的帽子，以此躲避救濟。

翁表示，目前她所承辦的新冠疫苗受害案件包含訴願與訴訟有10幾件，受害人年紀最輕為26歲，另包括新竹劉小姐死亡案以及新北廣川醫院營運長陳仕津兩案。除陳先生之心肌梗塞外，多數為發生死亡之嚴重不良反應案件。

翁伊吟更近一步指出，經過受理案件的交叉比對，衛福部皆以一篇大規模安全性評估之文獻作為「無關」不予救濟之理由。翁強調，該文獻為美國醫學會期刊(JAMA)於2021年9月3日刊載之醫學實證文獻，但該文獻屬於大規模的安全性評估，並非研究有打與沒打的副作用發生率、也無混打的研究，亦無第三劑之研究，最重要的是該文獻非完整之研究結果，因此該文獻不應適用在這些受害案件。

翁也說，他手上的26歲年輕患者案例，無任何慢性疾病，也是被依該篇醫學文獻被判定與疫苗無關，不予救濟。還有另一個案子，是連醫生都認定症狀符合新冠疫苗接種後不良反應，還被發表到國際醫療期刊上，同樣最後被衛福部以同一篇論文駁回救濟。

翁另表示，劉小姐死亡案的審議會委員沒有神經外科專科醫師，同樣地，委託人陳仕津接種AZ疫苗後，當月底就出現急性心肌梗塞，但負責審議的委員名單中卻沒有心臟科醫生。陳仕津訴願遭駁回後，於2022年4月提起訴訟，目前都還沒有審理結束，纏訟至今。

翁直言，衛福部受理上萬件疫苗接種不良反應案件，卻只有不到50件獲得救濟，被害者因為衛福部的草率判斷，纏訟至今，希望政府真的能夠為受害人感同身受。