佐登妮絲生技團隊深度研發35年，推出NanoTOBI Rosa專利《玫瑰超微晶萃系列》精純新作。（佐登妮絲生技提供）

全台最大美容生技園區佐登妮絲城堡24日起即將被波波草包圍，獨特歐式白色城堡建築風格融入超療癒彩色波波草，外型圓滾相當可愛，繽紛的顏色彷彿就是一球球美味的冰淇淋，圍繞城堡超夢幻。

活動期間，整個園區都佈置了波波草元素，大面積五顏六色的波波草，橫跨布萊恩花園廣場、幸福鐘塔超吸睛，也是必拍的網美打卡景點！此外，佐美館、廊道中也充滿波波草球與燈球元素，從內到外美景拍不完。

想要體驗被最Ｑ的植物波波草包圍，享受幸福甜蜜的感覺，就來佐登妮絲城堡的「波波草嘉年華」，留下夏日美好的記憶，城堡還有凡爾賽禮服體驗，提供多種款式禮服租借。

除了佐登妮絲城堡活動有亮點，佐登妮絲生技團隊擁有長達35年的研發經驗，以升級版NanoTOBI專利包覆技術製成專利成分NanoTOBI Rosa，打造「玫瑰超微晶萃系列」精純新作，榮獲國際多項大獎，並落實社會企業責任，佐登妮絲實踐ESG環境永續共好，首次採用替換瓶設計，玫瑰超微瞬效霜可購買補充替換瓶，減少包材資源浪費。