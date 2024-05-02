美國國務院負責軍備控制的高層官員Paul Dean在一場線上會議表示，華盛頓已做出明確而堅定的承諾，即人類對核子武器擁有「完全控制權」，而法國和英國也做了同樣的承諾。

美國國務院「軍控、威懾與穩定局」（Bureau of Arms Control, Deterrence and Stability）首席副助卿Dean表示，我們歡迎中國和俄羅斯發表類似的聲明。我們認為這是一種極其重要、負責任的行為規範，聯合國五個常任理事國（美國、俄羅斯、中國、英國和法國）應該都會給予高度肯定。

此時正值拜登政府試圖深化與中國在核武政策與AI發展方面的協商。

中國國防部尚未回應媒體置評請求。

布林肯4月底造訪北京時表示，美中兩國已同意在未來幾周內就AI議題舉行首次雙邊會談，將就如何妥善管理AI技術的風險與安全交換意見。

作為軍事溝通回復正常化的一部分，美中兩國官員在今年1月重啟核武對話，但應該不會很快展開正式的軍備控制談判。

中國外交部軍控司司長孫曉波今年2月在瑞士日內瓦參加聯合國軍控會議時表示，擁有最大核武庫的國家應該率先談成「互不先使用核武」（No First Use.NFU）條約。

目前全球只有俄羅斯、美國、中國、法國、英國、巴基斯坦、印度、以色列和北韓等9個國家擁有核武。俄羅斯和美國的核彈頭數量分居全球第一和第二，而美國科學家聯盟評估中國約有410枚核彈頭，排名第三，但仍正在擴大核武能力。目前全世界只有中國和印度正式做出不率先使用核武的承諾。