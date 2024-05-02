一名女網友前陣子進一間大公司工作，發現單位上全都是待超過10年的老鳥，她進公司1個禮拜，老鳥們紛紛丟工作給她，原PO大嘆薪水才32K，工作量卻一堆，老鳥愛偷懶又狂盯人，而且還雙重標準，她上班2周就決定離職，「難怪一直找不到人」。網友看了全批誇張，認為公司一定知道問題出在哪但又不處理，新人待不住很正常。

原PO在Dcard發文指出，最近進一間知名大公司擔任行政助理，薪資32K，因為之前有相關經驗，所以面試後馬上錄取。原PO說單位全都是超過10年的老鳥，她進公司1個禮拜，同事們恨不得趕快把工作丟給她，來不及消化還會被酸沒效率。

原PO抱怨，進公司2個禮拜後，她犯了一個小錯誤，老鳥當場不耐煩大罵，甚至還摔文件，但老鳥們犯錯都只是笑笑帶過，差別待遇極大，她待不下去決定離職，直呼「難怪這家公司一直找不到人，我想一定有更好的機會在等我。」

貼文引發熱議，許多網友直言，職場上的雙標老鳥真的讓人心很累，公司一定知道問題出在哪，但又一直默許，新人都待不住很正常；也有網友不解，有些公司真的很奇怪，抱怨沒有新人或新人待不住，但有新人來了又對他們很凶、很苛刻。