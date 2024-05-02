85歲香港資深藝人余慕蓮曾是周星馳電影御用女丑角，2020年時罹患肺纖維化住院，一度傳出病危，好在治療後康復出院；膝下無子的余慕蓮，近來傳出得住進養老院，而且身形也消瘦不少，晚年狀況令人憂心。

根據《星島日報》報導，余慕蓮晚年健康狀況亮起紅燈，終生未婚的她因為膝下無子，生活起居全靠外籍看護照料，由於對方返回印尼探親，基於安全考量，短期內得住進養老院：不過，余慕蓮對於養老院內部環境頗為滿意，目前住的是雙人房，會有室友扶她上廁所，平常靠著踩單車運動，或是用手機上網打發時間，生活過得頗為愜意。

余慕蓮4年前因為肺纖維化緊急送醫，歷經長達半年療程才順利出院，她透露症狀發作時，不僅會狂咳到喘不過氣，連說話的力氣都沒有，醫生還告知此病無法根治，讓她早有心理準備面對生死，先前不僅把出書收益全數捐給兒童癌病基金會，還交代好死後房子要捐給慈善機構，甚至連身後事都已經計畫好：「我沒有親人，死後把骨灰撒在花園，一切從簡」。