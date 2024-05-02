立夏周日（5月5日）報到，在季節轉換之際，應對紫微斗數流年的特定現象，有些人可能要災難臨頭，紫微斗數老師姚本軍在臉書上分享，就今年生肖蛇碰到「病」的狀態，生肖雞遇上「空亡星」，2生肖立夏過後受騙指數超高，務必格外小心，以免被騙財、騙色，經濟和感情蒙受重大損失。

▌生肖蛇

屬蛇的人今年遇上「病」的狀態，容易情緒低落，防衛力下降，在經濟和感情上為人所利用，尤其立夏過後氣溫升高，導致急躁、慌張，心緒不穩定，坊間常見的人情詐騙，或以低投資高收益為誘餌的網路騙局時有所聞，這些被詐騙的人不是不聰明，而是事情一發生容易情緒衝動而誤判，這是生肖蛇值得警惕之處。

屬蛇的人身處此困境中，必須提高警覺，進一步強化自我保護能力，同時也需要正視內心的困境，合理面對生活的困難，並秉持穩定的心態，來應對生活中的挫折；值得注意的是，立夏後也是人緣回收的階段，此時除了心態要保持穩定，更不要起「貪念」，做業務的人只要保持良好工作習慣，績效自然會成長起來，固定工作者也容易受到長官「關愛的眼神」，會有升遷的機會。

▌生肖雞

在紫微斗數中，屬雞的人今年遇上「空亡星」，它象徵不確定性和艱難的挑戰，空亡星出現在命盤中，並不一定代表負面的事物，但提醒我們更小心處理生命的某些事務，屬雞的人可能在生命某個階段，將有更多波折和挑戰，立夏後更容易自以為是去判斷某些事情，殊不知這是當局者迷的最佳寫照。

屬雞的人將遇到一些困難，以致於感到混亂和迷惘，甚至遭受一些痛苦和失去某些東西，然而，空亡並不一定代表會被騙或失去某些東西，而是提示我們面臨挑戰時需審慎行事，保持清醒的頭腦，以便有能力正確處理各種情況，更何況事事有定數，何必太悲觀，在面對挑戰時，具有毅力、堅忍不拔的精神，以及一顆求知的心，這些都是克服空亡所帶來困難的關鍵。

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