新竹市日本海軍第六燃料廠新竹支廠為竹市重要文化資產，也是東區著名地標，市府向中央爭取補助，以總經費2億5470萬元，展開修復再利用第三期工程，2日舉行開工典禮，預計2027年完工。副市長邱臣遠表示，盼重現歷史脈絡及獨特的眷村紋理，成為結合歷史經驗、地景記憶的城市文化新亮點。

歷史建築日本海軍第六燃料廠新竹支廠位於新竹市東區建美路、公道五路二段、建美路2巷包圍的三角區域，為現今台灣少數僅存二戰時期軍事工業遺跡，戰後則見證了眷村克難生活變遷的集體記憶。

新竹市文化局指出，此廠區將近1公頃，修復工程無法一步到位，2021年已完成第1期廠房結構補強工程，第2期修復工程經費2650萬元，主要針對廠房周邊景觀及廠房本體部分構件修復，預計6月完工。

文化局指出，第三期修復工程經費2億5470萬元，將持續修復六燃廠歷史建築本體及其周邊環境整頓，工期約30個月。此外，修復工程亦配合霜毛蝠每年4月至9月的棲息期，避開較高干擾工程，儘量降低工程對於霜毛蝠的影響，使其能與歷史建築共生共存。

新竹市副市長邱臣遠2日參加歷史建築第六燃料廠新竹支廠三期修復再利用工程開工典禮，他表示，六燃自2010年指定為歷史建築後，市府即啟動調查研究、規劃設計、結構補強，積極向中央爭取再造歷史現場計畫補助。

邱臣遠指出，此案修復完成後將展示廠房動力產生過程及眷戶生活紋理，透過基地內六燃廠與眷舍建物的空間再造及重塑都市空間介面，並運用軟硬體梳理，以整合性的思維厚植文化根基，彰顯獨特場所自明性，打造更親民友善的場域，提供民眾更好的文資體驗。