近期校園性平案件層出不窮，求學環境令人憂心。台中市議會2日進行教育文化業務質詢，市議員黃守達表示，台中目前有490人曾參與性別事件調查高階培訓，但名單有重複也未經清查盤點，痛批教育局對性平業務掌握度明顯不足。教育局指出，將持續辦理調查專業人才培訓，並盤點人員名單。

市議員黃守達、張玉嬿、謝志忠、王立任今日質詢校園性平議題，黃守達說明，根據《性平法》規定，處理校園性別事件的調查小組成員，應有3分之1要具調查專業素養的專家學者，因此，各縣市都有培訓調查人員納入人才庫。

黃守達指出，根據「教育部校園性侵害性騷擾或性霸凌調查專業人員培訓及調查專業人才庫建置要點」規定，納入人才庫的調查專業人員，每3年應至少參加精進培訓1次或案例研討會1次；若納入人才庫，每5年未有案件調查或處理任一申復案件或未依規定回流，即從人才庫移除。

黃守達於議事堂詢問教育局，但包含人才庫數量、學校覆蓋率，以及調查人員資格的續存，竟無人能回答。黃守達批評，《性平法》修法還不到1年，校園性別事件防治準則今年也才修正，顯示台中市府對於校園性別事件的處理漠不關心。

黃守達表示，據教育局網站資料統計，台中市目前共有490人曾參與性別事件調查高階培訓，但名單不僅有重複，也未經過清查盤點，易致調查小組不易組成，或總是同一群人在處理性平爭議的疑慮。

黃守達舉例，高雄市有自己的人才庫建置要點，並已確實進行人才庫的資格及意願清查，訂定有相關獎勵機制；台北市則提出「校校有專才」目標，人才庫現有610名，預計明年每校都至少擁有1名高階校園性平事件調查人員，台中市應參考跟進。

教育局表示，為協助台中市高中以下調查校園性別事件，每年度均辦理初進階及高階調查專業人才培訓，建置台中市校園性別事件調查專業人才資料庫，迄今已培訓獲得高階人才資格者計482名，將持續辦理培訓並盤點人員名單，鼓勵定期回流接受專業增能解，確保校園性別事件調查處理的完備。

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