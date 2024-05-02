民進黨立委郭國文日前指出，2026年台南市長選舉，國民黨立委謝龍介並不是國民黨內最強人選。對此，資深媒體人陳揮文則提及2020、2024總統大選以及2022台南市長選舉的數據打臉郭國文。

郭國文日前接受POP Radio《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪，直言謝龍介有空戰實力，但陸戰並非最強，「國民黨還會有最強人選」，他更表示「如果我是朱立倫，未必讓謝龍介選，因為不一定會贏」。

對此，陳揮文今（2）日在政論節目《新聞大白話》中直言，2019年台南市第2選區立委補選，當時謝龍介就應該當選立委，未料遇到文旦事件，才讓郭國文獲勝。陳揮文也提及2020、2024總統大選以及2022台南市長選舉的選票數據進行分析，打臉郭國文「謝龍介不是藍營最強棒」的說法。

在2024總統大選，民進黨的賴清德在台南市拿下的票，比國民黨侯友宜還要多28萬票，民眾黨柯文哲則拿下26萬票，因此即便柯文哲的票通通給侯友宜，賴清德還是勝出。至於2020總統大選，國民黨的韓國瑜輸給民進黨蔡英文44萬票。然而，2022台南市長選舉，謝龍介最終僅輸給黃偉哲4萬多票。

陳揮文諷刺表示，郭國文2019會贏謝龍介根本是「撿到」。由於謝龍介也是同場節目的來賓，當鏡頭帶到謝龍介時，則可看見謝龍介苦笑的臉。