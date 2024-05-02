台北市議會財政建設委員會，2日上午針對台智光相關爭議，邀請資訊局、警察局、法務局等單位進行專案報告。（丁上程攝）

台北市議會財政建設委員會，2日上午邀集資訊局、警察局、法務局等單位，針對台智光爭議舉行專案報告。會中民進黨議員洪婉臻提到，民眾黨人士曾數度對外公開市府內部文件，是否部分文件是前朝卸任時所攜出？對此資訊局長趙式隆也直言，近期在調閱相關資料時，確實發現部分資料有所遺失，也允諾會於市政總質詢前，將缺漏資料造冊送交委員會。

財政建設委員會第二召集人、民進黨議員洪婉臻2日於資訊局專案報告後質詢時，詢問資訊局長趙式隆，日前台智光爭議頻傳時，北市府前發言人陳智菡數度於臉書公布北市府各項公文，究竟是民眾黨議員索取的資料？又或是前市府在卸任時將北市府公文攜出？

對此趙式隆則回應，的確民眾黨人士手上有的一些資料，現任市府確實找不到，且在向各局處索資、搜尋資料時，確實有發現一些應該要存在的公文或會議記綠消失了。

此番言論一出也引發在場議員們譁然，民進黨議員簡舒培、林亮君等人都連番追問，是否代表著部分公文被前市府團隊帶走，且目前市府沒有留存？對此趙式隆也再次表示，在與各局處公文交流時，確實有發現部分過去的舊資料「應該存在但不見了」，至於究竟少了哪些資料，他還無法完全肯定。

而財政建設委員會在質詢結束後，也對此下了但書，要求資訊局在15日市長蔣萬安施政總質詢之前，應提供四年內市府各局處與台智光議約之內簽、各項會議記錄，以及可能缺漏的資料，造冊送交委員會備查。