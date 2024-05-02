宜蘭縣政府消防局2日舉行東區首場震災示範演習，這場「無腳本地震模擬演習」以宜蘭市發生地震規模7.1強震為情境想定；由於近期地震頻繁，民眾防災意識提高，宜蘭縣還有3000個防災包備品，2014年後在宜蘭縣設戶籍的民眾可憑戶口名簿登記領取。

演習是以兵棋推演模擬地震的發生與處置作為，包括道路中斷、建物倒塌，緊急救護路線規畫與災民收容等。縣長林姿妙說，0403花蓮大地震後震驚全國，防災勝於救災，透過演練降低傷亡，盼台灣平安、宜蘭平安。

宜蘭縣消防局表示，宜蘭市發生規模7.1強震可能會有80棟大樓破損、傾斜甚至倒塌，縣內12鄉鎮市都會有災情，北市、基隆、新北也因受到地震影響，來宜蘭支援恐怕也在6小時乃至1天之後，各鄉鎮、縣府如何在第一時間救災相當要緊。

消防局指出，強震發生後第一階段工作包括各鄉鎮公所的災情查報、災民疏散等，第二階段工作較艱難，必須統一協調人力才能完成重點式搶救。

宜蘭縣過去曾發放給各家戶防災包，有縣民希望能再發放或更新防災包物品，消防局表示，防災包有照明設備、保暖衣物、藥品、水、哨子等物資，防災包是一種概念，部分物品有過期問題，每年在國家防災日都會提醒民眾更換。