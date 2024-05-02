行政院今通過「0403震災復原重建方案」，行政院副院長鄭文燦將於本周六率同各部會次長級以上人員前往花蓮，與花蓮縣政府進行面對面溝通。鄭文燦說，他將於當日10點到花蓮縣府召開聯席會議，讓方案對接、落實。

鄭文燦說，「0403震災復原重建方案」總經費285億5000萬元，大致上可以分為四部分，第一部分關於公共設施的復原，逐階段把水電、瓦斯、通訊全部復原，也包含公路、鐵路跟其餘公共設施完成，也包括學校復建，像是東華大學、花蓮女中等ㄡ

第二部分是災民安置和重建，安置策略有租金補貼、媒合旅館和民宿的方案，能夠讓居民有安心生活的家，在黃單部分集合住宅有最高1500萬修繕補貼、紅單強制拆除費用由政府支應，將來在重建方案會充分考慮受災戶權益，希望有部分補貼方式，讓重建在3年至5年完成。

第三部分是產業紓困振興和觀光振興，由花東基金提列20億元做中小企業信保，放大為200億元，目前正進行受災企業座談，了解需求，包括觀光旅遊業，提列1.2億基金，可以融資到20億元，希望觀光旅遊業度過困難，旅遊振興也提列15億元，包括團客、自由行、台鐵優惠方案，希望結合花東、部落和農村旅遊，讓疫情後邁向旅遊復甦。

第四部分是重建機制，希望從優、從寬、從速方式，鄭文燦表示，行政院有重建專案會報，花蓮有重建辦公室，盼指派專責人力進入花蓮，跟花蓮縣府一起把各項工作落實，他將在周六10點到花蓮縣府召開聯席會議，讓方案對接、落實。