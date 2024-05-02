不滿被黑吃黑！高雄角頭囚禁小弟連坐毒打「茶行變刑堂」

高雄38歲蔡姓角頭，在梓官區開設「茶行」作為據點，成為地方新興不良組合，刑事局偵查第四大隊為壓制該組織氣焰，積極佈線，調查發現蔡嫌指揮3名車手向被害人面交取款120萬元，其中一名車手黑吃黑捲款逃逸，另2名車手被連坐帶往茶行毒打等不法事證後，將蔡嫌等5人逮捕送辦。

警方調查，該組織行事作風凶狠、囂張，去年3月一名李姓男子假冒該「茶行」名義在外騙吃騙喝，遭旗下劉姓男子等人強押至該茶行毒打一頓，更將全程錄影拍下PO在網路上，高雄市警局岡山分局偵辦移送後，仍不改囂張氣焰。

刑事局偵四大隊第一隊調查發現，該組織以蔡嫌為首，以茶行作掩護，實際與假投資股票詐欺集團勾結，去年11月間，蔡嫌指揮3名車手至屏東地區向被害人面交取款120萬元，不料，其中一名莊姓車手黑吃黑捲款潛逃，蔡嫌竟將陳姓、董姓另2名車手帶到茶行連坐毒打，脅迫向親友借款償還。隔月又教唆陳男至嘉義市西區行搶簡姓被害人，結果並未得逞。

專案小組歷經3個多月跟監埋伏，日前前往該茶行等據點搜索，當場將蔡嫌等5人拘提到案，查扣茶行匾額、廟宇活動服幟、手機、西瓜刀、現金40萬9000元、電腦主機、螢幕、點鈔機、球棒、無線電對講機等贓證物，並發現該茶行的匾額竟由竹聯幫東堂、新竹三環幫與高雄某知名茶行共同贈予，顯見該組織與其他幫派串聯。全案詢後，依組織、詐欺等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

警方查扣證物。( 葉庭欣/翻攝 )